NeuhausenMit 77,92 Prozent der Stimmen hat Amtsinhaber Ingo Hacker bei der Bürgermeisterwahl in Neuhausen eine Bestätigung für die Großprojekte bekommen, die er in den nächsten acht Jahren schultern muss. Dass jedoch 22,08 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen an „sonstige Bewerber“ vergaben, muss als ein Zeichen des Protests verstanden werden.

Diese Ohrfeige wiegt schwer. Dass so viele Wähler gegen den Amtsinhaber stimmten, kratzt dessen Image in der Fildergemeinde an. Und der Bürgermeister, der erst im Mai mit einem hervorragenden Ergebnis in den Kreistag gewählt worden war, sollte selbstkritisch nach den Gründen fragen. Die