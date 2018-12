NürtingenAuf die Spuren des Künstlers Caravaggio begibt sich Tesfaye Urgessa. Ab Montag, 17. Dezember, stellt der Nürtinger Künstler, der aus Äthiopien stammt, in den Uffizien in Florenz aus. Dort sind auch Werke des Meisters des Frühbarocks aus dem 16. Jahrhundert zu sehen, der Körper mit Licht und Schatten in Szene setzt. Das habe ihn inspiriert, aber er gehe eigene Wege. Der 34-jährige Absolvent der Stuttgarter Akademie für Bildende Kunst schaffte den Sprung ins weltberühmte Ausstellungshaus. „Drei Mal habe ich Florenz besucht und mir die Räume angesehen“, erzählt Urgessa, der mit Frau Nina Raber-Urgessa und den drei Kindern in Nürtingen