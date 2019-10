NotzingenDas Notzinger Rathausteam muss gerade für zwei Monate ohne Chef auskommen. Bürgermeister Sven Haumacher befindet sich seit 9. September in Elternzeit und ist erst Anfang November wieder in Vollzeit zurück an seinem Arbeitsplatz. Vorreiter war unter seinen Amtskollegen 2010 der Tübinger OB Boris Palmer, der als erster Oberbürgermeister Deutschlands in Elternzeit ging.

Der 43-jährige Haumacher ist mittlerweile zweifacher Vater, Tochter Sophia ist zweieinhalb, Sohn Simon neun Monate alt. Dass er beim zweiten Kind ein paar Wochen der möglichen Elternzeit in Anspruch nimmt, sei nicht von vornherein geplant gewesen, sondern habe sich im