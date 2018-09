BaltmannsweilerSchon bald sind die lang ersehnten Sommerferien wieder vorbei, und der Schulalltag kommt immer näher. Doch daran denken die Kinder in Baltmannsweiler noch nicht. Viel lieber besuchen sie das Sommerferienprogramm, das von Schulsozialarbeiter Andreas Colosi und seinem Team organisiert wird. Zwei Wochen lang werden die Grundschüler von Montag bis Freitag jeweils von acht bis 16 Uhr beim Jugendtreff an der Baacherstraße betreut. In der ersten Woche nahmen 14 Kinder teil, wie Andreas Colosi berichtet, in dieser Woche sind es 21. Colosi ist zufrieden: „Wir bieten das Sommerferienprogramm zum dritten Mal an, und jedes Mal werden es mehr Kinder.“