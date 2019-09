Kreis EsslingenNijazi Shala ist ein ruhiger Mensch, er redet wenig, dafür lächelt er viel. Weil er die Ruhe auch in stressigen Situationen bewahrt, ist er vom VVS als „Busfahrer des Jahres“ im Kreis Esslingen ausgezeichnet worden. „Busfahrer wie Herr Shala sind die Visitenkarten des öffentlichen Nahverkehrs“, sagt Horst Stammler, der Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS). „Wir brauchen Menschen, bei denen sich unsere Fahrgäste gut aufgehoben fühlen und die auch mal ein Lächeln auf den Lippen haben.“ Freundliche Fahrer haben der VVS und die regionalen Busunternehmen also, aber es mangelt an Fahrern