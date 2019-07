LenningenGenau ein Jahr nach dem Neustart mit Graspapier setzt die Oberlenninger Papierfabrik Scheufelen nun auf die Durchwachsene Silphie und andere mehrjährige Pflanzen. Sie sollen den ökologischen Zellstoff für Verpackungen liefern. Das aus Nordamerika stammende Energiebündel, das in einem Jahr bis zu drei Meter hoch wächst, gibt dem Unternehmen seinen Namen: Silphie-Paper heißt die Firma, die am 1. Juli an den Start gegangen ist. Als geschäftsführender Gesellschafter fungiert wie bei der Scheufelen GmbH, die im Februar Insolvenz angemeldet hatte, Stefan Radlmayr.

Statt ehemals 100 Mitarbeitern werden in dem Unternehmen, das nun als zartes