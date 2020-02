NeuhausenMehr als 180 hoch motivierte Aktive auf und hinter der Bühne haben zusammengearbeitet, um die bunte, kurzweilige und komische Filder-Fasnet-Show des Männergesangvereins (MGV) Neuhausen zu inszenieren. Unter dem Motto „Fantastisch! Magisch! Närrisch!“ gab’s am Wochenende zweimal Musik, Gesang, Tanz und Comedy der Extraklasse in der Egelsee-Festhalle, die dritte Veranstaltung am Samstag, 22. Februar, ist bereits ausverkauft. Show- und Marschtänzerinnen, Sängerinnen und Sänger, Musiker und Komödianten brachten echte Hingucker auf die Bühne, sorgten für musikalische Höhepunkte und überzeugten das begeisterte Publikum mit ihren kreativen