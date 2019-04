Neuhausen: Neue Gebäude für die Anschlussunterbringung

Verwaltung gibt im Gemeinderat Sachstandsbericht über die Anschlussunterbringung

30 neue Geflüchtete muss die Gemeinde Neuhausen in den Jahren 2019 und 2020 in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Dafür wird demnächst in der Schloßstraße ein neues Gebäude fertiggestellt und bezogen.