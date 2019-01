NeuhausenTrotz steigender Einnahmen bei der Gewerbesteuer und eines Ergebnishaushalts, der mit 500 000 Euro im Plus liegt, sehen die finanziellen Zukunftsperspektiven für die Gemeinde Neuhausen alles andere als rosig aus. Bis zum Jahr 2022 soll die Pro-Kopf-Verschuldung in der Filderkommune auf 1212 Euro steigen. Das liegt an den hohen Investitionen, die Neuhausen stemmen muss, weil die Einwohnerzahlen in den nächsten Jahren bis auf 13 000 wachsen sollen. Um die Erweiterung der Kläranlage, den Neubau der Anton-Walter-Grundschule und der Mensa sowie andere Projekte zu finanzieren, muss die Gemeinde in absehbarer Zeit auch wieder Schulden machen. Bereits