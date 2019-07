AltbachWenn ein symbolträchtiges Bauwerk entsteht, laden die Bauherren meist zu einer Grundsteinlegung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der allererste Stein des Gebäudes gesetzt wird. Meist geht es darum, eine mit vielen symbolischen Gegenständen gefüllte Schatulle, eine „Zeitkapsel“, in der Grundmauer einzuzementieren. So auch geschehen in der Esslinger Straße 125 in Altbach – wo derzeit das erste Pflegeheim am Ort von der Bruderhaus-Diakonie auf dem ehemaligen Gelände der Firma Hammelehle errichtet wird. „Hier wird auch der Grundstein für eine gute Gemeinschaft gelegt“, sagte Altbachs Bürgermeister Martin Funk in seinem Grußwort.

