Neues Pflegeheim im Quartier für Generationen

Samariterstiftung stellt Konzept für die neue Einrichtung vor – Eröffnung ist im Juni 2020 geplant

Ein Pflegeheim mit 75 Plätzen baut die Samariterstiftung im Quartier für Generationen in Neuhausen. Es soll im Juni 2020 in Betrieb gehen. In das neue Gebäude soll auch ein Bürgertreff einziehen.