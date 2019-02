PlochingenEs geht um viel Geld und letztlich auch darum, nicht zu wissen, was die Zeit bringt. Rund 270 Millionen Euro will der Landkreis Esslingen bis 2025 in neue Gebäude investieren, 178 Millionen davon allein in den Neubau des Landratsamtes an zwei Standorten in Esslingen und auf dem Plochinger Stumpenhof. Der Rest fließt in die Erneuerung und Sanierung von Schulen und Sporthallen. Ein Zeitraum von sechs Jahren oder länger, in dem keiner weiß, wie sich Konjunktur, Baupreise und Zinsniveau entwickeln werden. Gestern nun hat sich der Finanzausschuss des Kreistags in einer außerplanmäßigen Sitzung auf eine Finanzierungsstrategie geeinigt. Dabei ging es