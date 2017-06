Mit gerade mal sechs Männerstimmen klang der Chor in den Anfangswochen im Jahr 1842 bestimmt noch ein bisschen dünn. Umso volumiöser wird es tönen, wenn die Sängervereinigung Liederkranz Kemnat am 24. Juni ein besonderes Konzert gibt: An diesem Tag feiert Ostfilderns ältester Verein in der Festhalle Kemnat seinen 175. Geburtstag. Auftreten werden dabei der Gemischte Chor des Liederkranzes, der Kinderchor Jörg und die Formation Singvolution, die seit 1997 mit erfolgreichen Auftritten von sich reden macht.

Anzeige /* */ var w = Math.max(document.documentElement.clientWidth, window.innerWidth ||