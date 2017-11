Anzeige

(urh) - Die Klimatechnik im Denkendorfer Rathaus ist in die Jahre gekommen. Der Gemeinderat hat jetzt entschieden, die 20 Jahre alte Kältemaschine zu ersetzen. Die übliche Lebensdauer werde mit 15 Jahren benannt, auch wenn die Anlagen meist länger funktionstüchtig seien, sagte Ortsbaumeister Michael Heidrich. In der Denkendorfer Anlage wird ein Kältemittel eingesetzt, das seit 2015 nicht mehr verwendet werden darf. Die Anlage dürfe zwar weiterbetrieben werden, solange keine Undichtigkeit auftritt. In einem solchen Fall allerdings müsse sie sofort stillgelegt werden, erklärte Joachim Händle vom Ingenieurbüro Nürk und