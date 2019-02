WernauEntscheidungen rund ums Thema Auto sind mit Emotionen befrachtet. Das gilt privat bei jedem Autokauf, beim Dieselverbot in Stuttgart, beim Tempolimit bundesweit. Und in Wernau wird es irrational, wenn der Gemeinderat über Parkscheinautomaten (für 85 000 Euro) und Sanduhren (zwischen 10 000 und 32 500 Euro) diskutiert. Dieses Mal ging es um Carsharing und den Kleckerlesbetrag von rund 10 000 Euro. Damit hätte die Stadt in ein Ausleih-Modell einsteigen können, das sich in Ballungsräumen immer stärker ausbreitet. Das Motto „Teilen statt haben“ finden viele junge Leute cool, Rentnerpaare verzichten auf ihr Zweitauto.

Verpflichtet ist eine Stadt