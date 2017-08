Mit Knochenrüttler durchs Museumsdorf

BEUREN: Radsportverein Wendlingen präsentiert im Freilichtmuseum historische Fahrräder - Besucher können Testfahrten machen

(red) - Anschaulicher Einblick in die Geschichte der Mobilität: Unter dem Motto „200 Jahre Fahrrad“ präsentiert das Freilichtmuseum in Beuren am Sonntag, 20. August, zwischen 13 und 17 Uhr zusammen mit der historischen Gruppe des Radsportvereins Wendlingen alte Fahrräder.