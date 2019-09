Mit der Seilbahn ins Vergnügen

Der Verein hat seit 1981 einen öffentlichen Spielplatz neben ihrer Kleingartenanlage – Anziehungspunkt für Familien aus der Region

Kinder und Eltern aus der ganzen Region zieht der Spielplatz der Gartenfreunde in Köngen an. Die Mitglieder halten die Anlage aus dem Jahr 1981 selbst in Schuss.