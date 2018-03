Roland Kurz

Altbach Mit Profis im Stuttgarter Theaterhaus aufzutreten, das ist für die vier Sänger und zwei Sängerinnen aus dem Kreis Esslingen schon etwas Besonderes. Zwar stehen alle sechs seit Jahren immer wieder auf der Bühne, mal in der Combo „Musical Affairs“, mal im Stettener Theater unter den Kuppeln (TudK) in Leinfelden-Echterdingen. Doch vor der Premiere des Musicals „Die Päpstin“ am 2. März habe er ordentlich Respekt, sagt Florian Grunow. Dabei ist der 42-jährige Bankkaufmann sogar Solo-Auftritte gewöhnt, denn er bietet in Esslingen Erlebnisführungen an. Unter der Regie von Peter Ramlow – in der Umgebung auch als Schlagersänger Peter