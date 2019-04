Kreis Esslingen Was braucht Ihr? Das wurden die Mitarbeiter der Medius-Kliniken auf Workshops gefragt, an allen drei Standorten Ruit, Kirchheim und Nürtingen, in allen Berufsgruppen, auf allen Hierarchieebenen. Dabei ging es nicht nur ums Geld, sondern um Arbeitszeitmodelle, Karrieremöglichkeiten, Gesundheitsvorsorge, Kinderbetreuung und nicht zuletzt um Wertschätzung. „Wir haben nicht nur einen Strauß mit einzelnen Maßnahmen, sondern ein nachhaltiges Konzept, um als Arbeitgeber attraktiv zu bleiben“, sagt Elvira Benz, die stellvertretende Geschäftsführerin der kreiseigenen Krankenhäuser. Der Fachkräftemangel im Krankenhausbereich zeige sich immer