Denkendorf Die Richtung mitbestimmen, das gefällt mir gut“, sagt Eva Marggraf, die neue Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule in Denkendorf. Die 47-Jährige ist Nachfolgerin von Martin Klein, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat. Neu ist die Führungsrolle für Marggraf nicht, sie leitete seit 2013 die Burgschule in Plochingen. Die Verantwortung für eine Schule zu übernehmen, ist keine Aufgabe mehr, um die sich Lehrer reißen. Anders Eva Markgraf: Sie empfindet die Rektorenrolle als eine Berufung. Sie unterrichte gerne, aber ihr liege es auch, mit Leuten in Kontakt zu treten und so ein großes Netzwerk zu pflegen.

Für sie stand immer fest, dass