NeuhausenLiteratur für alle Sinne bietet Marianne Ruckdeschel dem Lesepublikum in der Öffentlichen Katholischen Bücherei Neuhausen an. Hohen Stellenwert hat in ihrem Jahresprogramm auch die Kultur. Lesungen mit Musik und Chanson-Abende sind im Oberen Schloss ebenso zu erleben wie klassische Lesungen oder Theaterabende. Am Freitag, 15. November, 19.30 Uhr, präsentieren der Pianist Robert Bärwald und die Sopranistin Christine Reber Lieder- und Klavierwerke des fast vergessenen Esslinger Komponisten Christian Fink. Professor Joachim Kremer moderiert den Abend.

„Das Obere Schloss bietet einen idealen Rahmen für Konzerte wie auch für Lesungen“, ist die