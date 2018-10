Kreis EsslingenDas Esslinger Landratsamt soll abgebrochen und durch zwei Neubauten ersetzt werden: Am bisherigen Standort Pulverwiesen Esslingen soll ein Gebäude für 680 Arbeitsplätze entstehen. Die Überraschung ist jedoch, dass für weitere 220 Beschäftigte ein Bürohaus neben dem alten Plochinger Krankenhaus erstellt wird. Im Klinikgebäude sitzen schon einige Ämter. Insgesamt werden die Kosten auf 170 Millionen Euro geschätzt, davon 35 Millionen für das Gebäude in Plochingen. Der Abriss des grünen Altbaus am Neckar ist auf Ende des Jahres 2021 angesetzt, die Einweihung Esslinger Neubaus auf Mitte 2025. Der Kreistag hat am Donnerstagabend der