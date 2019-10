KöngenDer Kompressor dröhnt, eine Schleifmaschine surrt, Hammerschläge lärmen. Auf dem Betriebshof am Köngener Friedhof spritzt Muschelkalk in alle Richtungen, Steinstaub-Wolken wabern durch die Luft. Auf einem langen Tisch liegt Werkzeug zur Steinbearbeitung bereit, Schleif- und Polierscheiben, grobe Bürsten und feine Pinsel. Mit rundkopfigen Holz-Knüpfeln und Schlag-Eisen bearbeiten Mütter und Väter große Steine. Sie alle haben ein Kind verloren. Für Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt gestorben sind, „Sternenkinder“, gibt es seit gut einem Jahr auf dem Köngener Friedhof eine Gedenkstätte, an der die Trauer Gestalt annehmen kann.