AltbachAus einem Kurs ist ein Verein entstanden, die Fotofreunde Altbach. Kodak-Mitarbeiter Dieter Klockenhoff, der nun seit zehn Jahren in Lindau lebt, hatte in Altbach privat Fotokurse gegeben. Manfred Hirt, heute Vorsitzender der Fotofreunde, war in solch einem Kurs. Aus diesen Kursen heraus entstand Mitte der 1990er-Jahre ein Fotostammtisch mit acht bis zehn Mitgliedern. Bald begann die Produktion von Diaschauen, sie wurden beim privaten Sommerfest gezeigt, zu dem Gäste eingeladen wurden. Dann wurden es schlagartig mehr Teilnehmer.

„Ich fange nicht an, zu vereinsmeiern“, war Hirt überzeugt. Doch eingetragene Vereine bekamen einmal im Jahr von