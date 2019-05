Lichtenwald Der Finanzskandal von Lichtenwald zieht viel weitere Kreise als bisher befürchtet. Der frühere Kämmerer hat sich offenbar über Jahre nicht nur aus der Gemeindekasse bedient – den Ermittlungen zufolge soll er von den Stadtkonten rund 321.000 Euro für sich abgezweigt haben. Dass der 63-Jährige auch den örtlichen Krankenpflegeverein um viel Geld gebracht habe, war schon länger gemutmaßt worden. Doch was nun ein Steuerberater offengelegt hat, macht nicht nur Bürgermeister Ferdinand Rentschler sprachlos: Dem Verein fehlen sage und schreibe 200.000 Euro. Geld, das der Finanzbeamte in seiner Eigenschaft als gewählter Kassier allem Anschein nach in