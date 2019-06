NeuhausenDie Pläne für die Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume in der Friedrich-Schiller-Schule in Neuhausen werden konkreter. Der Gemeinderat hat jetzt einer Kostenschätzung zugestimmt. Sobald die neue Mensa mit Multifunktionsräumen fertig ist, können die in die Jahre gekommenen NWA-Fachräume erneuert werden. Doch obwohl das alle wollen, gab es Ärger und harsche Töne im Gemeinderat.

Für hitzige Wortgefechte sorgte die Initiative Grüne Liste (IGL) mit ihrem Vorstoß, die künftige Bauzeit eng mit der Schulleitung der Schiller-Schule zu planen. Dabei sollte das doch eine Selbstverständlichkeit sein. Da es in der Vergangenheit offenbar