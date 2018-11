KOMMENTAR: Kritik an Flüchtlingspolitik

Integration von Flüchtlingen in Neuhausen

Die Gemeinde Neuhausen muss die Forderungen der Flüchtlingsinitiative Willkommen in Neuhausen (WIN) ernst nehmen, fordert Elisabeth Maier im Kommentar. Was die Unterbringung Asylsuchender angeht, liegt in der Kommune zu viel im Argen.