Köngen: Vortrag über früheisenzeitliche Wagengräber

Für den Archäologen Thomas Hoppe sind die frühkeltischen Funde wie alte Freunde

Thomas Hoppe will in seinem Vortrag am Freitag, 19. Oktober, in Köngen das „Potpourri an reichen und bedeutenden Gräbern“ im Südwesten aufzeigen.