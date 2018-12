KöngenDas Baugebiet „Burgweg West III“ in Köngen nimmt konkrete Formen an. Die Gemeinderäte billigten den Entwurf des Bebauungsplans und fassten den Auslegungsbeschluss. „Die Nachfrage ist groß“, sagte Bürgermeister Otto Ruppaner in der Sitzung. Gerade bei bezahlbaren Geschosswohnungen und bei Starterhäusern wird das Angebot knapp. Mit dem Plan schafft die Gemeinde nun die Voraussetzungen, dass auf der 2,4 Hektar großen Fläche nahe der Burgschule und der Sportanlagen in der Fuchsgrube ein Neubaugebiet entstehen kann. 250 Menschen sollen in den 116 Wohneinheiten leben, die dort vorgesehen sind.

