Scharnhauser ParkErstaunlich, was aus der Esslinger Zeitung alles entstehen kann. Ein ganzer Zoo mit Pappmaschee-Tieren tummelt sich auf der Werkbank neben dem Eingang der Kinderaktivwerkstatt Ostfildern. Ein Einhorn mit bunter Wollmähne steht da neben einem goldenen Pferd, das an den Roboter C-3PO aus Star Wars erinnert. Ein Kind hat mit Kugeln aus Zeitungsschnipseln eine Pralinenschachtel neu befüllt, auf einem Auto mit Flaschendeckelrädern prangt außen das Foto einer Redakteurin aus einem Kommentar zum Innenstadtverkehr in Esslingen. Auch Hundedame Dollie mit ihren Schlappohren, die in ihrem Korb in der Ecke liegt, hat ein Junge