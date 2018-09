Köngen Eine Rinderhälfte zu zerteilen, ist für die junge Metzgerin Gina Benz auch körperlich sehr anstrengend. Aber die 24-Jährige hat inzwischen Übung im Handwerk. Als Jahrgangsbeste ihres Gewerbes hat die junge Frau die Gesellenprüfung bei der Fleischerinnung Stuttgart abgeschlossen. Am Montag, 17. September, wird sie bei der Lossprechungsfeier ausgezeichnet. Nach ihrem Bachelor-Abschluss im Fach „Food Management“ (deutsch: Lebensmittel-Management) an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Heilbronn zog es die junge Frau wieder in die Metzgerei ihrer Eltern, Daniel und Monika Benz. „Mit dem, was ich an der Hochschule gelernt habe, möchte ich