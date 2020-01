Plochingen Berlin im Januar 1943: In der Hauptstadt machen Nazischergen erneut Jagd auf Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens. Am Abend des 29. Januar warnt eine Bekannte Karoline (genannt Ines) Krakauer: „Die Gestapo ist in der Wohnung. Machen Sie schnell, dass Sie wegkommen!“ Die bedrohte Jüdin zögert keine Sekunde. In einer nahe gelegenen Arztpraxis fängt sie ihren Mann Max ab. Dem Ehepaar gelingt die Flucht, die 27 Monate später in Stetten im Remstal enden soll. Dort wird das jüdische Paar durch amerikanische Truppen befreit.

Dass Max und Ines Krakauer die Schoah überlebt haben, ist jenen couragierten Pfarrern und