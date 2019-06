OstfildernHurra, hurra, der Pumuckl ist da! Bald zumindest. Meister Eders Werkbank ist schon aufgebaut. Die Schublade ist voller Holzspäne, in die sich der Kobold so gern hineinkuschelt. Auch die Mini-Schiffschaukel, auf der sich der bekannteste Rotschopf der Welt gern die Zeit vertreibt, ist da. Doch der Pumuckl selbst, der ist noch ein nacktes Gerüst aus Drähten und Schrauben, das urplötzlich in einem Spiegel erscheint. Magie? „Magie der Objekte“, um genau zu sein. So will Jörg Steegmüller sein Museum nennen. Und zu zeigen hat er dort mehr als genug.

Der 44-Jährige aus dem Stuttgarter Stadtteil Heumaden ist Bildhauer und Modelleur für