Kreis EsslingenHeute ist „Welttag der sozialen Gerechtigkeit“, wie schon seit 2009 immer am 20. Februar von den Vereinten Nationen ausgerufen. Als Grundlage für ein friedliches und wohlhabendes Zusammenleben innerhalb und zwischen Nationen beschreibt das Bündnis sie auf seiner Webseite. Für eine faire Globalisierung. Aber auch in der bundespolitischen Debatte fällt das Begriffspaar immer wieder. Geht es in Deutschland sozial gerecht zu oder nicht? Und wie sieht es in der Region Stuttgart aus? Die Antworten fallen unterschiedlich aus. Das liegt nicht zuletzt daran, dass schon das Grundverständnis von sozialer Gerechtigkeit selbst stark