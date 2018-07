In der Natur rücksichtsvoll radeln

Mountainbike liegt beim RKV im Trend – Trainerin Sara Alonso bräuchte Verstärkung

In vielen Disziplinen des Radsports zählt der RKV Denkendorf zu den Besten in Deutschland. Besonders beliebt ist bei Jugendlichen jedoch derzeit Mountainbikefahren. Im Mittelpunkt steht aber nicht die Leistung, wichtig ist, rücksichtsvoll in der Natur zu radeln.