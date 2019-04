KöngenDie Elektromobilität im Stadtgebiet möchte die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat Köngen weiter stärken. „Wir beantragen, auf Leasingbasis ein Dienst-Elektrofahrrad für die Mitarbeiter der Gemeinde anzuschaffen“, zitierte Günther Hoffelner (Freie Wähler) aus dem Antrag. Außerdem soll die Gemeinde prüfen, ob eine Elektro-Ladesäule in der Ortsmitte für Autos und für Fahrräder Sinn machen würde.

Der Vorschlag, über umweltfreundliche Mobilität nachzudenken, fand in den Ratsfraktionen durchaus Anklang und wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats lebhaft diskutiert. Trotz aller Kritik an den Rohstoffen, die gerade für E-Batterien