PlochingenEin „Weiter so“ kann es nicht geben: Das steht für die evangelische Kirchengemeinde Plochingen in Bezug auf ihre Immobilien fest. Sie besitze zu viele davon und müsse aus finanziellen Gründen den Bestand reduzieren. Darum, speziell aber ums Dietrich-Bonhoeffer-Haus, das in drei Jahren verkauft werden soll, ging es am Donnerstag bei einem Pressegespräch mit Pfarrer Gottfried Hengel und dem Kirchengemeinderatsvorsitzenden Gerhard Nölle.

Die Kirchengemeinde hat den Dienstbarkeitsvertrag mit der Stadt, die über den Jugendtreff place2b am Dietrich-Bonhoeffer-Haus beteiligt ist, gekündigt. Das musste sie mit drei Jahren Vorlauf tun; der