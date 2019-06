Historische Schwerter im Stadtmuseum

„Der Schmied als Universalhandwerker“ im Stadtmuseum – Führungen in Reinhardts Schmiede in der Pfarrscheuer

Einblicke in die Kunst des Schmiedens gibt eine neue Sonderausstellung im Stadtmuseum Wendlingen. „Der Schmied als Universalhandwerker“ wird am Sonntag, 16. Juni, im Stadtmuseum in der Kirchstraße eröffnet.