OstfildernHarte Zeiten brechen für die Nellinger Einzelhändler an. Die rund 15 Monate dauernde Umgestaltung der Hindenburgstraße, der wichtigsten Einkaufsmeile des größten Ostfilderner Stadtteils, werden sie zu spüren bekommen. „Mit Einbußen rechnen alle“, sagt Holger Heldmaier vom Bund der Selbstständigen (BdS). Er betreibt in der Hindenburgstraße einen Blumenladen und weiß aus langjähriger Erfahrung, dass viele Kunden am liebsten mit dem Auto direkt vors Geschäft fahren. Aber er will deshalb nicht lamentieren. Denn wie seine Kollegen ist er überzeugt: „Wir brauchen dringend eine Aufwertung.“ Mit der Schönheitskur, die vor allem mehr Aufenthaltsqualität