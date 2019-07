Leinfelden-EchterdingenKnorrig, knitz und für einen Mann im zehnten Lebensjahrzehnt unglaublich vital – so präsentierte sich einer der profiliertesten Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Esslingen am Mittwochabend bei einem Festakt, der allein ihm gewidmet war: Hans Huber, der „radelnde Doktor im Flecka“, der widerborstige Diskutant, der profunde Heimatkenner, das liebevolle Oberhaupt einer großen Familie, erhielt die Ehrenbürgerwürde „seiner“ Stadt Leinfelden-Echterdingen. Der 93-Jährige ist er in jeder Hinsicht ein Unikum. Mit einer Rekordmarke machte er sogar bundesweit Schlagzeilen: Huber gehörte, bis er voriges Jahr verabschiedet wurde, 56 Jahre dem