Wendlingen/KöngenKindheitserinnerungen hat die Gymnasiastin Beyza Özkan auf ihr Selbstbildnis gebannt. Comicfiguren bevölkern in dem Acrylbild die Leinwand. Dahinter ist das blaue, weite Meer. Gemeinsam mit ihren Mitschülern vom Neigungsfach Kunst stellt die 17-Jährige ihr Werk in der Galerie der Stadt Wendlingen in der Weberstraße 2 aus. Aufgabe war es, ein Selbstbildnis mit den jeweiligen Lieblingsdingen zu zeigen. Das darf ein Phoenix oder die Hauskatze sein. „Es ist toll, dass wir hier unsere Arbeiten zeigen dürfen“, schwärmt Carla Schenk. Gemeinsam mit den Freizeitkünstlern zeigen Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums in Wendlingen ihre