NotzingenNotzingens Kämmerer Sven Kebache präsentierte dem Gemeinderat den Haushaltsplan 2018. Unter dem Strich steht die Kommune finanziell nach wie vor gut da, sie ist so für die anstehenden großen Investitionen gerüstet. Einen Kredit benötigt sie nicht. Aus den Rücklagen will der Kämmerer 213 000 Euro entnehmen, auf dem Sparkonto bleiben am Jahresende dann noch 5,6 Millionen Euro.

Zu den Projekten zählt mit rund einer Million Euro die Sanierung des Rathauses. Aus dem Landessanierungsprogramm bekommt die Gemeinde dafür Zuschüsse. Kebache geht von 400 000 bis 450 000 Euro aus. 180 000 Euro sind für die Umrüstung der