OstfildernDie Bauarbeiten zur Neugestaltung der Hindenburgstraße in Nellingen verlangen den Anwohnern der Umleitungsstrecken wie auch den von Sperrungen und Baugruben direkt betroffenen Anliegern und Geschäftsleuten einiges an Geduld und Nerven ab. Der Bund der Selbstständigen (BdS) Nellingen hat aus der Not eine Tugend gemacht und am Donnerstag zum dritten Mal zu einem Straßenfest in der Baustelle eingeladen.

Absperrungen, Schotterflächen, Baugruben, Maschinen und Stapel an Baumaterialien bestimmen derzeit das Bild in der oberen Hindenburgstraße in Nellingen. Die Einkaufsstraße zwischen dem neuen Kreisverkehr am Zentrum an der Halle und der