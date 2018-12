Esslingen Mit der Handpuppe Nina baut Gisela Bluhm-Kiefer leicht einen Draht zu Kindern auf. Die Diplom-Pädagogin aus Reutlingen arbeitet als Verfahrensbeistand beim Amtsgericht in Esslingen. Da beteut sie Kinder, deren Eltern sich trennen und scheiden lassen. „In so einem Scheidungsverfahren sind die Jungen und Mädchen häufig massiv vom Streit der Mütter und Väter betroffen.“ Fast immer befänden sie sich da in einem Loyalitätskonflikt. Nicht nur die Kleinen kommen schwer damit klar. Deshalb will die erfahrene Mediatorin Brücken bauen. Dennoch legt Bluhm-Kiefer größten Wert darauf, dass für sie und ihre Kollegen stets das Wohl der Kinder im Vordergrund