KöngenErste Überlegungen, auf dem Areal der Gebäude Oberdorfstraße 4 und 6 ein Gesundheitszentrum zu bauen, stellt die Gemeinde Köngen an. „Noch sind die Überlegungen sehr grundsätzlich“, sagte Bürgermeister Otto Ruppaner im Gemeinderat. Der Verwaltungschef sieht die Gemeinde aber in der Pflicht, für eine umfassende Gesundheitsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. Derzeit gibt es keinen Kinderarzt, keinen Dermatologen und keinen Orthopäden in der Gemeinde, die rund 9600 Einwohner hat. Dabei sei die Nachfrage gerade da groß, sagte Ruppaner. Ein medizinisches Zentrum könnte aus seiner Sicht „die Ortsmitte aufwerten“. 8,6 Millionen Euro würde ein