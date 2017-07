Das geben die CDU-Gemeinderatsfraktionen von Altbach, Deizisau, Plochingen und Reichenbach in einer Pressemitteilung bekannt. Hintergrund ist, dass nun sowohl an den Werkreal- als auch den Realschulen Hauptschulabschlüsse angeboten werden. Wegen rückgängiger Schülerzahlen ist die Werkrealschule in Altbach bereits geschlossen und auch die Häuser in Wernau, Plochingen und Reichenbach stehen kurz vor dem Ende. Den Kommunen kommt das gelegen, weil sie den frei werdenden Raum gut brauchen können. Da damit alle Werkrealschulen schließen würden, ist aber zu vermuten, dass die Schulbehörde sich für den Erhalt eines letzten Standorts entscheidet.

