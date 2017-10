Anzeige

Der Feldhase ist in Baden-Württemberg stark reduziert, das Rebhuhn vom Aussterben bedroht. „Es ist fünf vor zwölf“, mahnte Landwirtschaftsminister Peter Hauk im Rahmen der Auftaktveranstaltung der Modellregion „mittlere und westliche Filder“ des Projekts „Allianz für Niederwild“ in Filderstadt am Rand der gut einen Kilometer langen Scherlachhecke in Plattenhardt. Die Naturoase prägt die Kulturlandschaft und dient Hase und Co als idealer Rückzugsraum.

Rückgang gestoppt

Seit 30 Jahren bemühen sich verschiedene Akteure mit viel ehrenamtlichem Engagement dort die Population zu erhalten, wie Wolfgang