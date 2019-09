Frischekur für viele Schulen

In den Ferien ist an vielen Schulen renoviert worden – Plochingen bereitet Gebäudetausch vor

In den großen Ferien ist in vielen Schulen gearbeitet worden. Die Plochinger Schulen bereiten einen Gebäudetausch vor, in Köngen geht es mit dem Gemeinwesenhaus vorwärts, an der Wernauer Teckschule wird die Fassade gestrichen.