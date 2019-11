BaltmannsweilerDas Forstrevier Baltmannsweiler verfügt mit einer Fläche von fast vier Hektar über das größte Tulpenbaumvorkommen Baden-Württembergs. Das brachte eine aktuelle Erhebung der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) an den Tag. Der Tulpenbaum ist in den Fokus der Forstwissenschaft gerückt, denn möglicherweise könnte die Baumart in Zukunft im Wald eine wichtige Rolle spielen, weil sie als toleranter gegen Sommertrockenheit gilt. Jetzt wurden in Baltmannsweiler erstmals die Samen der Tulpenbäume geerntet.

„Es ist ein Versuch“, erklärt Thomas Ebinger, technischer Leiter des baden-württembergischen