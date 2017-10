Anzeige

Am Morgen hatte es noch wie aus Kübeln gegossen, und so manche Familie bangte, ob das noch was mit dem alljährlichen herbstlichen Ausflug in den Scharnhauser Park wird. Doch pünktlich zum Start des elften Drachenfestes blinzelte wieder die Sonne hervor, und eine kunterbunte Schar an der Leine flitzte mit flatternden Bändern am Himmel über den Bürgergärten.

Da wurden Schmetterlinge neben Fledermäusen und feuerspuckenden Drachen gesichtet. Ganz stolz hielt ein dreijähriges Mädchen ihre kleine Maus aus der bekannten Fernsehserie an der langen Leine fest und beobachtete deren Tanz in den Lüften.